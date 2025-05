Prevalente l'uso del termine 'pace'

Il cardinale Robert Prevost, missionario che ha trascorso gran parte della sua carriera in Perù e attualmente a capo dell’influente Dicastero per i Vescovi in Vaticano, è stato eletto papa — diventando così il primo pontefice statunitense nei 2.000 anni di storia della Chiesa cattolica. Prevost, 69 anni, ha scelto il nome di Leone XIV (Leo XIV). Nel suo discorso, prevalente l’uso della parola ‘pace’. “La pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi questo è il primo saluto del Cristo risorto” ha detto. NO ARCHIVIO

