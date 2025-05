La giornata in piazza San Pietro

“Annuntio vobis gaudium magnum habemus Papam”, è l’annuncio che ha fatto esplodere l’emozione in una piazza San Pietro gremita di fedeli provenienti da tutto il mondo. L’annuncio è arrivato, inaspettato, nel secondo giorno di votazione che ha portato sul soglio pontificio Leone XIV, questo il nome del nuovo papa. Fin dalla mattina migliaia di fedeli hanno cominciato ad affluire, c’era gioia e tanta speranza ma in pochi scommettevano su tempi così rapidi. Così come in pochi avrebbero scommesso su un Papa americano.

