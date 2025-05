Decine di migliaia di persone sono accorse per festeggiare l'elezione del nuovo Papa

Decine di migliaia di persone sono accorse in piazza San Pietro per festeggiare la fumata bianca e l’elezione del nuovo Papa. “E’ un’emozione grandissima, è bellissimo, non me l’aspettavo, non ho parole”, ha detto una ragazza tra la folla. “Stavamo andando e invece abbiamo visto la fumata bianca e siamo tornati”, ha raccontato una signora.

“Mi aspetto Zuppi, speriamo”, “è un evento storico e poi abbiamo bisogno di stare uniti dopo la morte di Papa Francesco. Che sia un Papa che dia continuità al lavoro svolto dalla Chiesa fino ad oggi”, hanno affermato altre due fedeli.

