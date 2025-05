Enorme la gioia degli oltre 45mila fedeli presenti

Le campane suonano a festa in piazza San Pietro dopo la fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina che annuncia l’elezione del nuovo Papa. Enorme la gioia degli oltre 45mila fedeli presenti, che hanno accolto l’annuncio con applausi e urla. Il flusso in Vaticano è in aumento.

