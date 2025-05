Le parole del decano del collegio cardinalizio durante la supplica per la Madonna del Rosario a Pompei

Il cardinale Giovan Battista Re auspica che il prossimo Pontefice, eletto nel conclave 2025, possa rispondere ai bisogni del mondo di oggi. “Speriamo in un Papa di cui ha bisogno la Chiesa di oggi e anche il mondo di oggi, travagliato da tante guerre. Che rafforzi la fede in Dio in un mondo caratterizzato da un grande progresso tecnico ma che tende a dimenticare l’Io”, ha detto il decano del collegio cardinalizio che ha officiato la supplica per la Madonna del Rosario a Pompei.

