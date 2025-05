Una frase che appare come un auspicio

(LaPresse) “Auguri, auguri doppi”. Così, durante lo scambio del segno della pace nel corso della messa Pro Eligendo Pontifice nella Basilica di San Pietro, il celebrante, il cardinale decano Giovanni Battista Re, si è rivolto al Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, considerato tra i favoriti per succedere a Papa Francesco sul Soglio di Pietro. Una frase che, a poche ore dal Conclave, appare come un auspicio che sia proprio Parolin a diventare Papa. Il cardinale Re, che ha 91 anni, non prenderà parte al Conclave, che si aprirà oggi alle 16.30 nella Cappella Sistina.

