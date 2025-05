I 133 cardinali elettori non hanno trovato il nome del nuovo Pontefice

Fumata nera. Alle ore 21 del 7 maggio 2025 l’esito della prima votazione del Conclave è stato negativo. I 133 cardinali elettori non hanno trovato il nome del nuovo Pontefice. Nulla di nuovo visto che, nella storia, mai un Papa è stato eletto al primo scrutinio. Il ritardo della prima fumata, rispetto all’orario ipotizzato, è stato di 2 ore, 3 rispetto all’Extra Omnes. Rispetto all’ultimo Conclave che elesse Papa Francesco un’ora e 20 minuti in più di ritardo. Nel 2013, infatti, la prima fumata arrivò alle 19:41 con 41 minuti di ritardo. Difficile fare paragoni considerato che ci sono più cardinali elettori o fare ipotesi sui motivi del ritardo. Da quello che trapela almeno 45 minuti sarebbe stata la durata della predica del cardinale Cantalamessa. Bisognerà insomma aspettare ancora per avere il 267esimo Papa della storia.

