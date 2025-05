I 133 cardinali elettori restano soli per il voto

Alle 17:43 del 7 maggio 2025 monsignor Diego Giovanni Ravelli, Maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, ha pronunciato la formula “Extra Omnes“. Tutti coloro che erano all’interno della Cappella Sistina che non partecipano alla elezione del nuovo Pontefice sono così usciti. Alle 17:46 lo stesso Ravelli ha chiuso la porta della Cappella Sistina dando così ufficialmente il via al conclave per l’elezione del 267esimo Papa. Dopo questo momento simbolico, i 133 cardinali elettori che partecipano al Conclave per l’elezione del nuovo Papa hanno in programma la meditazione del cardinale Raniero Cantalamessa. Successivamente si procede alla prima votazione.

