Tre ore col fiato sospeso in attesa dell’esito della prima votazione

Tre ore col fiato sospeso per i fedeli e i curiosi in Piazza San Pietro in attesa dell’esito del voto in Conclave. Fumata nera, nulla di fatto, ma la lunga attesa ha fatto sperare in molti in un esito diverso. La fumata del comignolo della Cappella Sistina era attesa intorno alle 19 ma si è mostrata alla piazza solo intorno alle 21. “Mi sono raffreddata” dice scherzando una signora che non si aspettava come molti di rimanere fuori fino a sera. “Ma domani torniamo per forza, se oggi è nera domani sarà bianca”. “Ero sicura che fosse nera oggi” dice una ragazza mentre un frate non nasconde la stanchezza per l’attesa: “Sono distrutto, non mi interessa più del Papa vado a cercare una pizza” dice ridendo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata