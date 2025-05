Il pensiero dei cattolici a poche ore dall'elezione del nuovo Pontefice

In vista del Conclave 2025, c’è grande fermento nel mondo cattolico, e non solo, per l’elezione del successore di Papa Francesco. Sebbene non ci siano candidati ufficiali a prendere il posto di Bergoglio tra i 133 cardinali arrivati in Vaticano, ce ne sono alcuni considerati più “papabili” i cui nomi continuano a girare tra le bocche di turisti e fedeli che negli ultimi giorni sono arrivati a San Pietro in attesa della “fumata bianca“.

La mia preferenza va a Zuppi perché penso che potrebbe diventare un Papa più vicino alla gente”, ha detto Marta, una residente di Roma. “Per me Tagle, perché ho sentito parlare di lui, ho fatto alcune ricerche e penso che sia una persona simpatica”, ha invece detto Eleonora, studentessa di 21 anni secondo cui un Pontefice asiatico potrebbe rappresentare un ponte importante con la Cina. Tuttavia, c’è anche chi ritiene che nessuno dei cardinali elettori abbia le caratteristiche necessarie per succedere a Francesco. “Al momento non c’è nessuno che dimostri un carisma così forte come Papa Francesco o Giovanni Paolo II. Vedremo”, ha detto Pierfrancesco, residente a Roma.

