Ha visitato la sua parrocchia romana, Santa Maria ai Monti

Il cardinale francese Jean-Marc Aveline ha visitato la sua parrocchia a Roma, quella di Santa Maria ai Mont, pochi giorni prima dell’inizio del conclave. Per il presidente della Conferenza episcopale francese e arcivescovo di Marsiglia è stata un’ultima immersione tra la folla, prima di recarsi mercoledì alla Cappella Sistina per eleggere il prossimo Papa. Aveline ha chiacchierato a lungo con i fedeli prima di lasciare la chiesa senza rispondere alle domande dei giornalisti sul conclave. Aveline ha 66 anni ed è molto apprezzato per il suo lavoro nel migliorare il dialogo ecumenico tra le religioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata