I cardinali lasciano intendere che il verdetto potrebbe non essere immediato

Cresce l’attesa ma, all’apparenza, aumenta la distanza circa i tempi di elezione del nuovo Papa nel conclave. È questo quello che trapela dalla nona Congregazione generale dei cardinali che si è tenuta questa mattina in Vaticano. Il dato certo, come confermato dal direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, è che, dopo la pausa domenicale, “lunedì ci sarà una doppia sessione alle 9 e alle 17”. Insomma aumentano i tempi della discussione tra i grandi elettori (ne mancano 2 all’appello che ancora non sono giunti a Roma).Se fino a qualche giorno fa l’orientamento a un Conclave breve sembrava essere prevalente, oggi il pensiero ricorrente è quello di una riunione che non sembra avere una risoluzione immediata.

Il cardinale Vesco: “Spirito Santo ha già deciso, noi non ancora pronti”

Arrivando, il cardinale maratoneta Jean Paul Vesco ha affermato: “Lo Spirito Santo ha già deciso ma noi non siamo ancora pronti, abbiamo bisogno di più tempo per pregare”. Il fatto che non ci sia un nome su tutti è confermato dalle parole del cardinale Fernando Natalio Chomalí Garib: “Abbiamo 133 nomi e tutto è aperto”, ha affermato. Il cardinale Claudio Gugerotti, al termine, ha usato una metafora floreale: “Siamo dei fiori, un po’ da innaffiare, ma dei fiori”. Sulla possibilità che già mercoledì 7 maggio, giorno della prima votazione questo fiore possa sbocciare, il porporato ha detto: “Per mercoledì come si fa? È da dopo mercoledì che deve sbocciare… Chi lo sa? Lo Spirito Santo fa degli scherzi, non sappiamo mai…”. Ma serve tanta acqua? “Sì serve tanta acqua”.

I fedeli per Pizzaballa

E se i cardinali sono alla ricerca, il popolo forse ha le idee chiare. A tal proposito si registrano gli applausi dei pellegrini all’arrivo del Patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. Un vero e proprio bagno di affetto. Altro tema di giornata la foto del Presidente Usa Donald Trump vestito da Papa. Una foto diventata virale che, però, il Vaticano ha preferito non commentare. Netta invece la presa di posizione della conferenza dei vescovi di New York, che sul profilo X sentenzia: “Non c’è niente di intelligente o divertente in questa immagine, signor Presidente. Abbiamo appena seppellito il nostro amato Papa Francesco e i cardinali stanno per entrare in un solenne Conclave per eleggere un nuovo successore di San Pietro.

