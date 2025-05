Riprese le Congregazioni in vista del voto al via il 7 maggio

(LaPresse) Sono riprese in Vaticano intorno alle ore 9 le Congregazioni dei cardinali in vista del Conclave che inizierà il prossimo 7 maggio e che porterà all’elezione del 267esimo Papa, dopo la morte di Bergoglio. I porporati si rivedono per l’ottava volta. Tra i prelati arrivati nell’aula nuova del Sinodo, Fernando Filoni, Gran Maestro dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e l’arcivescovo di Santiago del Cile, Fernando Natalio Chomali Garib.

