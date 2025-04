Becciu rinuncia alla partecipazione: "Obbedisco a Papa Francesco"

Un passo indietro e 2 cardinali in meno. A poco più di una settimana dall’inizio del Conclave che eleggerà il 267esimo Papa i cardinali continuano a riunirsi in vista dell’‘Extra Omnes’ del 7 maggio.

Becciu rinuncia: “Obbedisco a Papa Francesco”

La prima notizia di giornata è stata la risoluzione del caso Becciu. Il porporato sardo ha fatto un passo indietro comunicando la rinuncia a partecipare al Conclave: “Avendo a cuore il bene della Chiesa – ha scritto in una nota -, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza”. Un passo indietro, dunque, ma la volontà di continuare a difendere il proprio operato.

Due cardinali rinunciano per motivi di salute, quorum a 133

La nota di Becciu è arrivata proprio nei minuti in cui iniziava la sesta Congregazione dei cardinali. Una ventina gli interventi, 183 i porporati presenti e 2 quelli che non parteciperanno “per motivi di salute”. Insomma il numero dei grandi elettori scende da 135 a 133. Si abbassa anche il quorum che, matematicamente è di 88,6. Dovrebbero dunque essere necessari 89 voti.

La convinzione: non sarà un conclave lunghissimo

Per quanto riguarda i tempi il 7 mattina alle 10 ci sarà la Messa ‘Pro Eligendo Pontifice’ che sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re. Nel pomeriggio, alle 16.30, avrà luogo l’ingresso in Conclave e il giuramento. Sulla durata del Conclave la convinzione è che non sarà lunghissimo: “Durerà 2-3 giorni” ha detto il cardinale, Patriarca di Babilonia dei Caldei, Louis Raphaël Sako arrivando alla sesta congregazione dei cardinali. Sui Papabili continua a prendere quota il nome del cardinale Pietro Parolin, la cui esperienza come Segretario di Stato della Santa Sede potrebbe rivelarsi un fattore in un contesto di cardinali che si conoscono poco.

