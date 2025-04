La piccola imprecisione salta all'occhio dei visitatori più attenti

Un errore grafico salta all’occhio dei visitatori più attenti quando sostano davanti alla lapide di Papa Francesco in Santa Maria Maggiore. Le lettere che compongono il nome ‘Franciscus’ sulla tomba non sono tutte alla stessa distanza. Si nota in particolare una distanza maggiore tra la ‘R’, la ‘A’ e la ‘N’ e poi di nuovo prima della ‘V’.

