Il porporato di El Salvador arriva in Vaticano per congregazione generale dei cardinali

“Penso che tutto il mondo la pensi così. È assolutamente chiaro che dobbiamo andare avanti lungo il cammino tracciato da Papa Francesco“. Lo dichiara il cardinale salvadoregno Gregorio Rosa Chavez arrivando in Vaticano per la congregazione generale dei cardinali che oggi ha stabilito la data di inizio del conclave 2025. “Credo che l’intero mondo abbia questa intenzione, ma anche il suo stile”, aggiunge Chavez.

Conclave, cardinale Versaldi: “Dobbiamo ancora delineare le figure”

“È difficile dirlo, perché dobbiamo ancora delineare le figure”, spiega invece il cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto emerito della Congregazione per l’educazione cattolica. “Certamente, secondo la tradizione della Chiesa, è in continuità, ma anche andando avanti, non ripetendo solo il passato. Quindi, non vedrete passare Papa Francesco di qua. Ma lui assisterà dal cielo per dire al nuovo pontefice di continuare, ma anche di rinnovare”, conclude Versaldi.

