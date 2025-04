Lo ha deciso la congregazione generale dei cardinali. Non è stata presa ancora nessuna decisione sul caso Becciu

Prenderà il via il 7 maggio 2025 il Conclave che decreterà il successore di Papa Francesco al soglio pontificio. Lo hanno decretato i cardinali dopo la congregazione generale di oggi, 28 aprile.

Bruni: “Inizio fissato il 7 maggio con messa al mattino”

“La congregazione dei cardinali ha deciso che il prossimo Conclave avrà inizio il 7 maggio con, al mattino, la messa” Pro Eligendo Pontefice, ha fatto sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Avendo una data iniziano dunque i lavori per l’allestimento della Cappella Sistina” ha detto ancora Bruni, che ha specificato che nella riunione di stamattina erano “180 i presenti e poco più di 100 quelli elettori. Ci sono stati 20 interventi. La congregazione è durata fino alle 12.25”.

Cardinale Arborelius: “Penso sarà un Conclave lungo”

Una volta fissata la data, ci si inizia già a chiedere che tipo di Conclave sarà, e quanto durerà il processo per scegliere il nuovo Papa. A riguardo, uno dei ‘Papabili’, il cardinale svedese Lars Anders Arborelius, ha detto: “Il conclave penso che sarà lungo perché non ci conosciamo“. Il quadro dei 135 porporati elettori è infatti molto variegato per continente: i cardinali elettori europei sono 53, i latinoamericani sono 21, i nordamericani 16, gli africani 18, gli asiatici 23, i porporati dell’Oceania 4. E molti Paesi del mondo hanno un solo rappresentante.

Bruni: “Ancora nessuna decisione sul caso Becciu”

Non è stata presa invece ancora nessuna decisione sul caso del cardinale Giovanni Angelo Becciu, condannato in primo grado per peculato e truffa e privato da Papa Francesco dei diritti da cardinale, compreso quello di partecipare al Conclave. Ma la condanna non è definitiva e il porporato è convinto di poter rientrare nei giochi. “Si è parlato” del tema, ma “non c’è alcuna deliberazione”, ha detto Bruni.

