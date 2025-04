Viene proclamato in caso di tragedie o eventi gravi. Si ricordano i casi relativi alla morte di Silvio Berlusconi e al terremoto dell'Aquila

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a cinque giorni di lutto nazionale, a partire da oggi, in vista dei funerali di Papa Francesco che si terranno sabato alle 10 nel sagrato della basilica di Piazza San Pietro.

Quando viene proclamato il lutto nazionale

Le giornate di lutto nazionale vengono proclamate dal governo in caso di tragedie o eventi gravi, come il decesso di personaggi pubblici di particolare rilievo, catastrofi naturali o incidenti molto gravi che causano vittime e colpiscono in maniera profonda il Paese.

I casi del passato

Nel passato recente, il lutto nazionale è stato stabilito, ad esempio, nel 2023 in occasione del decesso dell’ex premier Silvio Berlusconi, nel 2018 dopo la tragedia del Ponte Morandi di Genova, nel 2009 in seguito al terremoto dell’Aquila e di tre giorni nel 2005 dopo la morte di Giovanni Paolo II.

Cosa succede

In particolare, stando alla circolare di Palazzo Chigi del 18 dicembre 2002 sulle esequie di Stato, le bandiere degli edifici pubblici sono poste a mezz’asta secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferma la disciplina delle bandiere militari. Il ministero degli Affari esteri fornisce istruzioni ai titolari delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e può chiedere ai Rappresentanti diplomatici e consolari stranieri accreditati presso lo Stato italiano l’esposizione delle bandiere a mezz’asta.

Nel periodo di lutto le autorità pubbliche si astengono da impegni sociali, fatta eccezione per le manifestazioni di beneficenza. Il giorno di lutto nazionale non è considerato ‘non lavorativo’, per cui scuole, attività commerciali e uffici non rimangono chiusi, ma si può decidere di rispettare un minuto di silenzio.

