Lunghe file per l'ultimo saluto alla salma di Bergoglio: basilica aperta oltre la mezzanotte tra il 24 e il 25 aprile

Lunghissime code anche di notte davanti a San Pietro. Il Vaticano ha deciso di tenere aperte le porte della Basilica oltre la mezzanotte di giovedì per consentire alle persone in attesa da ore di rendere l’ultimo omaggio a Papa Francesco.

La Santa Sede ha fatto sapere che fino a giovedì sera oltre 90mila fedeli hanno sfilato davanti alla bara di Bergoglio a San Pietro. La camera ardente chiuderà oggi alle 19. E venerdì mattina sono ancora migliaia le persone in coda per un ultimo saluto a Papa Francesco: alle 7.21 la fila per entrare nella Basilica di San Pietro in Vaticano e tributare l’ultimo omaggio a Bergoglio parte dal lato dell’ingresso dei Musei Vaticani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata