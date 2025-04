Sarà possibile rendere l'ultimo omaggio alla salma del Pontefice fino alle 19

Continua incessante l’afflusso di fedeli verso San Pietro in Vaticano per rendere l’ultimo saluto a Papa Francesco. Alle 7.21 la fila per entrare nella Basilica e tributare l’ultimo omaggio a Bergoglio partiva dal lato dell’ingresso dei Musei Vaticani.

Sarà possibile rendere l’ultimo omaggio alla salma del Pontefice fino alle 19 quando poi la Basilica sarà chiusa. Alle 20 ci sarà il rito della chiusura della bara.

