Numerose le sue missioni in Ucraina dall'inizio della guerra

Il braccio solidale di Papa Francesco. Il cardinale Konrad Krajewski in questi anni è stato Elemosiniere di Bergoglio e ha portato la solidarietà del Pontefice nel mondo.

Dai poveri agli emarginati passando per le numerose missioni nella “martoriata” Ucraina. Nato a Lódz (Polonia) il 25 novembre 1963, Konrad Krajewski, nel giugno 1988, dopo aver ottenuto la Laurea in Teologia presso l’Università Cattolica di Lublino, è stato ordinato Sacerdote.

Per 2 anni ha svolto lavoro pastorale nella propria diocesi come Vicario Parrocchiale, prima a Rusiec e poi a Lódz. Nel 1990 è stato mandato a Roma per proseguire gli studi presso l’Istituto Liturgico di S. Anselmo. Il 5 marzo 1993 ha conseguito la Licenza in Sacra Liturgia presso il medesimo Istituto Liturgico e il 10 marzo 1995 la Laurea in Teologia, con specializzazione in liturgia, presso la Pontificia Università di S. Tommaso.

Durante la permanenza a Roma, ha collaborato con l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice ed è stato Cappellano della Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Università La Sapienza. Rientrato in diocesi nel 1995, è stato cerimoniere dell’Arcivescovo e ha insegnato liturgia nel Seminario diocesano e in quello dei Francescani e dei Salesiani, nonché nell’Accademia di Varsavia, essendo anche stato nominato Prefetto del Seminario diocesano. Nel 1998 ha fatto ritorno a Roma ed è stato assunto presso l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice. Il 12 maggio 1999 è stato nominato Cerimoniere Pontificio.

Il 3 agosto 2013 è stato nominato Elemosiniere di Sua Santità e Arcivescovo titolare di Benevento. Ha ricevuto la Consacrazione episcopale il 17 settembre 2013.Da Papa Francesco è stato creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 28 giugno 2018, della Diaconia di Santa Maria Immacolata all’Esquilino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata