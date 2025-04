Foto X

Nella Basilica di San Pietro la visita del ministro della Difesa Crosetto, del vicepremier Salvini e della senatrice Ronzulli

La salma di Papa Francesco, morto a 88 anni, è stata traslata da Casa Santa Marta nella Basilica di San Pietro per l’omaggio dei fedeli. Tre giorni di preghiere, con orari di apertura straordinari, per consentire, a tutti coloro che vorranno, di portare l’ultimo saluto al Pontefice argentino. Sabato alle 10 saranno celebrati i funerali, alla presenza dei grandi della Terra. Nella cappella di Casa Santa Marta il corpo del pontefice è stato visitato da cardinali, dipendenti vaticani e personalità come il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il governo ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale da martedì a sabato.

La visita di Crosetto e Salvini

Il vicepremier Matteo Salvini e il ministro della Difesa Guido Crosetto si sono recati a San Pietro per l’ultimo saluto alla salma di Papa Francesco. “Oggi ho portato, accompagnato dai vertici della Difesa e delle Forze Armate, a nome di tutte le donne e gli uomini, militari e civili del Dicastero, l’ultimo saluto a Sua Santità Papa Francesco”, scrive su X Crosetto, pubblicando un’immagine in cui si vede inginocchiato in un momento di preghiera di fronte al feretro di Bergoglio nella basilica. Nella foto si vedono sui banchi anche il vicepremier Salvini e la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli.

Minuto di silenzio in Aula Montecitorio durante commemorazione

Dopo gli interventi dei presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, in occasione della commemorazione di Papa Francesco a Camere riunite nell’Aula di Montecitorio è stato osservato un minuto di silenzio. Al termine è scattato un lungo applauso da parte dell’emiciclo.

