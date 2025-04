Le campane hanno suonato 88 volte mentre la Tour Eiffel si è oscurata in omaggio al Pontefice

Veglie, messe e preghiere si sono tenute in tutto il mondo ieri in segno di lutto per la morte di Papa Francesco, scomparso a 88 anni nel giorno del Lunedì dell’Angelo. A Parigi, in serata, si è tenuta una messa serale nella Cattedrale di Notre Dame al termine della quale i fedeli hanno reso omaggio al pontefice con una veglia di preghiera. I presenti hanno acceso candele e ceri disponendoli davanti a una grande fotografia del Santo Padre mentre le campane della Cattedrale hanno scandito 88 rintocchi, tanti quanti gli anni di Bergoglio. Sempre a Parigi, la Tour Eiffel è rimasta oscurata in segno di lutto.

