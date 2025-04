Il cardinale al suo arrivo in Vaticano parla coi giornalisti: "Dalle prossime le indicazioni per il Conclave"

Il cardinale Gianfranco Ravasi arriva in Vaticano per la prima Congregazione generale dei cardinali per il dopo Papa Francesco, morto ieri all’età di 88 anni. “Saranno le successive congregazioni, quando arriveranno i cardinali da tutto il mondo, a dare indicazioni, come avvenuto nel 2013, sulle scelte per il Conclave. Oggi è più organizzativa nella distribuzione delle celebrazioni di questi giorni anche perché Papa Francesco ha snellito le procedure”, ha dichiarato Ravasi parlando coi giornalisti. I porporati discuteranno delle procedure funebri e dell’organizzazione del prossimo Conclave che porterà all’elezione del nuovo Pontefice.

“Con Papa Francesco abbiamo collaborato dal punto di vista della cultura. Lui aveva una sensibilità istintiva sulla cultura contemporanea, sulla comunicazione. Era molto attento al tema delle culture femminili, giovani, intelligenza artificiale e scienza”, ha aggiunto il cardinale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata