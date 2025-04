Il tributo alla memoria del Santo Padre, che è scomparso all'età di 88 anni

Migliaia di fedeli in Piazza San Pietro per la preghiera del rosario dedicata a Papa Francesco, scomparso questa mattina, lunedì, all’età di 88 anni. Già dalla mattina alcuni pellegrini si sono radunati in piazza tra l’incredulità e il cordoglio. Poi l’annuncio della Santa Sede: un rosario a Piazza San Pietro alle 19:30. Tra i fedeli sono tante le fotografie del volto sorridente del Papa, i mazzi di fiori e le bandiere dei vari paesi di provenienza.

