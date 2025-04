Hanno risposto in tanti all’appello del cardinale vicario di Roma, Baldassare Reina, per la messa in suffragio per Papa Francesco – morto oggi, lunedì, a 88 anni – alla basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. Presenti molti turisti e fedeli provenienti da tutto il mondo. Una folla eterogenea che abbraccia varie generazioni. “È stato il Papa degli umili – dice Marco, giovanissimo parroco di Cracovia – l’immagine che porterò sempre con me è quella della preghiera a San Pietro durante la pandemia”. In prima fila nella basilica il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

