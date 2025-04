Il sindaco della capitale a margine della messa nella basilica di San Giovanni in memoria del Pontefice

“Roma ha perso il suo vescovo, una figura straordinaria, una persona unica che amava questa città, che ha esercitato il suo magistero pastorale vicino alle persone, ai più fragili e deboli, che non ha mai cessato di manifestare il suo grande amore per Roma. Una persona che ha detto parole importanti per tutto il mondo, per la comunità dei cristiani. Il magistero di Papa Francesco ha toccato il cuore e l’anima di tutti. Le sue parole sulla pace, l’ecologia, l’amore per il creato e la fraternità, sono parole che hanno un valore universale. Roma accoglierà questo sentimento di dolore e partecipazione”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine della messa nella basilica di San Giovanni in Laterano per ricordare il Pontefice, scomparso oggi, lunedì, all’età di 88 anni. “Monsignor Reina – ha aggiunto – ha fatto una omelia bellissima, ha richiamato l’insegnamento di Papa Francesco, ha dato voce al sentimento di smarrimento che tutti noi proviamo e al tempo stesso ci ha invitato alla speranza e ad essere fedeli a questo magistero. Cercare di far vivere questo messaggio, la fratellanza universale, il dialogo, l’ascolto, guardare le persone negli occhi e non dall’alto in basso. Sono tutti precetti che Francesco praticava concretamente: lo ricordo a Rebibbia quando guardava negli occhi e parlava al cuore dei detenuti. Ha sempre saputo parlare al cuore di tutti, alla città, ai romani. È incredibile il sacrificio di Papa Francesco nell’essere presente nonostante le difficoltà, il Giubileo sarà un modo per onorare la sua memoria, pensare a lui e far vivere il suo messaggio di speranza. Lavoreremo con maggior impegno per andare avanti con il Giubileo perché lo dobbiamo a papa Francesco”.

