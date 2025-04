La reazione dei fedeli all'annuncio della morte del pontefice

C’è incredulità tra i pellegrini in coda per entrare nel Duomo di Milano alla notizia della morte di Papa Francesco, avvenuta questa mattina, 21 aprile, alle 7.35 a Casa Santa Marta. La notizia si è diffusa rapidamente tra i turisti in attesa, ma non tutti erano al corrente dell’accaduto. “Sono sotto shock”, ha dichiarato una turista americana. “Proprio ieri eravamo a Roma e lui è uscito in Piazza San Pietro. Non ha parlato molto, ma era presente”.

Tra i presenti c’è chi si interroga sul futuro della Chiesa e sul successore di Bergoglio. “Mi domando chi metteranno adesso”, ha detto un turista spagnolo. “Spero non seguano la tendenza che c’è in tutta Europa e non eleggano un Papa di destra”. Dello stesso avviso una donna italiana che ha aggiunto: “Di Bergoglio ho sempre avuto un grande rispetto. Ora voglio vedere chi andrà al suo posto. Aveva iniziato un bel cammino ma temo sarà interrotto”.

