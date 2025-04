Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini: "Attenzione posta su pellegrini in arrivo per esequie"

La Prefettura di Roma ha predisposto il rafforzamento dei servizi in seguito alla morte di Papa Francesco avvenuta oggi 21 aprile a 88 anni. “Già da adesso tantissime persone si stanno avvicinando verso il Vaticano. Sono stati immediatamente rafforzati i servizi, l’avvicinamento è notevole. Ognuno per le proprie competenze ha iniziato a far sì che questo altro evento grandissimo possa svolgersi in sicurezza e con il rispetto dovuto al Pontefice”, ha spiegato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, a margine e del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto questa mattina in Prefettura a Roma.

Nel corso dell’incontro è stata condotta una disamina preliminare della situazione, con l’obiettivo di valutare le misure di prevenzione, sicurezza e di ordine pubblico da porre in essere in vista del commiato in forma solenne del Santo Padre, e delle fasi che accompagneranno l’intero percorso fino al giorno delle esequie. Particolare attenzione è stata riservata alla gestione dei flussi verso la Basilica di San Pietro, connessi anche allo svolgimento degli eventi già in programma per il Giubileo della Chiesa Cattolica, come il Giubileo degli adolescenti, previsto nei prossimi giorni.

La situazione sarà costantemente monitorata, con riunioni di aggiornamento e un continuo adattamento delle misure di sicurezza. I dispositivi già pianificati in relazione agli eventi già programmati nei prossimi giorni saranno all’occorrenza rimodulati e potenziati, con un massimo sforzo operativo delle Forze dell’Ordine e l’attivazione di attività di pattugliamento a saturazione. È stata inoltre ribadita la piena disponibilità ad attivare ogni rinforzo necessario, garantendo una risposta tempestiva, efficace e commisurata alle diverse fasi che si susseguiranno nei prossimi giorni. Il Comitato resta costantemente operativo, pronto a riunirsi ogni qualvolta si rendano necessarie ulteriori valutazioni, in un’ottica di piena sinergia tra le istituzioni coinvolte e con il fermo obiettivo di garantire sicurezza, ordine e rispetto per l’importanza e la solennità dell’evento. La prossima riunione è stata già fissata per questo pomeriggio alle 18.00.

