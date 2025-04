Il rito era in programma domenica 27 aprile 2025 in occasione del Giubileo degli Adolescenti

La canonizzazione di Carlo Acutis prevista per domenica 27 aprile in Piazza San Pietro è stata sospesa in seguito alla morte di Papa Francesco. Lo si apprende da una nota del Vaticano. Era stato proprio Bergoglio ad annunciare, nel maggio del 2024, che il giovane Carlo Acutis sarebbe diventato santo.

“In seguito alla morte del Sommo Pontefice Francesco – si legge nel testo -, si comunica che la Celebrazione Eucaristica e il Rito della canonizzazione del Beato Carlo Acutis, prevista il 27 aprile 2025, II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, in occasione del Giubileo degli Adolescenti, è sospesa”.

Chi è Carlo Acutis

Carlo Acutis è uno studente di Milano, morto nel 2006 a soli 15 anni per leucemia e beatificato da Papa Francesco il 10 ottobre 2020. Il ragazzo è stato riconosciuto dalla Chiesa come modello di fede cristiana e considerato il patrono di Internet per la sua passione per l’informatica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata