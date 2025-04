Il Pontefice in San Pietro: "Nessuna pace passa per il riarmo"

“Nessuna pace passa per il riarmo“. È il monito lanciato da Papa Francesco durante l’Urbi et Orbi a San Pietro dopo la celebrazione della Pasqua officiata dal cardinale Angelo Comastri mentre il messaggio del Pontefice è stato letto dall’arcivescovo Diego Ravelli. Bergoglio ha voluto fare una sorpresa ai suoi fedeli raccolti in piazza San Pietro affacciandosi dal balcone e abbracciandoli idealmente a bordo della sua papa mobile. Dopo le celebrazioni infatti Francesco ha voluto fare un giro tra i fedeli in piazza arrivando fino a via della Conciliazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata