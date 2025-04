Ieri l'apparizione a sorpresa a San Pietro. Poi il messaggio affidato al cardinale Re

Il desiderio di essere tra la gente. Papa Francesco potrebbe essere presente alla benedizione ‘Urbi et Orbi’ che sarà impartita dopo la Messa della domenica di Pasqua, che sarà celebrata a in piazza San Pietro. Come fa sapere la sala stampa della Santa Sede, Bergoglio ha espresso il desiderio di esserci. La decisione finale, però, sarà presa solo a ridosso dell’evento. Dal Papa arriva dunque un nuovo segnale, sulla scia di quanto fatto negli ultimi giorni quando a più riprese si è mostrato in pubblico. L’ultimo blitz sabato pomeriggio, a poche ore dalla Veglia della Notte Santa. Dopo le 17.30 il Pontefice è apparso nella Basilica di San Pietro per pregare tra la gioia e gli applausi dei fedeli presenti.

Il messaggio alla Veglia: “Messaggeri di speranza mentre soffiano venti di morte”

Bergoglio ha anche inviato l’omelia per la Veglia presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re che, iniziando la lettura del testo, ha ricordato: “Il Papa è spiritualmente tra noi”. L’invito del Pontefice è stato quello di “riprodurre la Pasqua nella nostra vita e diventare messaggeri di speranza, costruttori di speranza mentre tanti venti di morte soffiano ancora su di noi”. Per realizzare questo proposito, ha osservato, si può far leva sulle “nostre parole”, si può fare “con i nostri piccoli gesti quotidiani, con le nostre scelte ispirate al Vangelo”. Insomma “tutta la nostra vita può essere presenza di speranza. Vogliamo esserlo per coloro ai quali manca la fede nel Signore, per chi ha smarrito la strada, per quelli che si sono arresi o hanno la schiena curva sotto i pesi della vita; per chi è solo o si è chiuso nel proprio dolore; per tutti i poveri e gli oppressi della Terra; per le donne umiliate e uccise; per i bambini mai nati e per quelli maltrattati; per le vittime della guerra. A ciascuno e a tutti portiamo la speranza della Pasqua”. Una speranza che, ha rimarcato il Papa, deve “germogliare” soprattutto nell’anno del Giubileo nonostante “le notti che portiamo nel cuore e con le ombre di morte che spesso si addensano sul mondo”.

