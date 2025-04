Francesco ha salutato anche alcuni curiali

Papa Francesco si è recato in preghiera nella Basilica di San Pietro in questa Domenica delle Palme. Come comunicato dal Vaticano il Pontefice si è fermato in preghiera “alla tomba dell’Apostolo e davanti a quella di Benedetto XV”. Francesco ha salutato anche alcuni curiali: Gleison de Paula Souza, padre Enzo Fortunato e il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, alcune persone e una bambina presente. Copyright Vatican Media

