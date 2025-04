Applausi e grande emozione dei fedeli. "Buona domenica a tutti, grazie tante", le parole del Santo Padre

Applausi e grande emozione in Piazza San Pietro per l’arrivo a sorpresa di Papa Francesco alla Messa per il Giubileo degli ammalati. In carrozzina e con i naselli per l’ossigeno, il Pontefice è stato accompagnato all’altare allestito per la celebrazione presieduta da mons. Rino Fisichella, accolto dagli applausi e dai cori dei fedeli, che il Pontefice ha salutato con la mano. “Buona domenica a tutti, grazie tante”, ha detto Bergoglio.

