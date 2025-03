Un Papa Francesco molto provato è tornato in Vaticano domenica dopo una degenza di cinque settimane in ospedale per una polmonite doppia potenzialmente fatale, e ha fatto una “sosta a sorpresa” alla sua basilica preferita durante il viaggio di ritorno, prima di iniziare due mesi di riposo e recupero prescritto.

Il papa, 88 anni, era seduto sul sedile del passeggero anteriore della sua Fiat 500L bianca, con delle cannule nasali per somministrargli ossigeno supplementare mentre entrava dalla Porta Perugina della Città del Vaticano. Il corteo papale, proveniente dall’ospedale Gemelli, inizialmente ha sorpassato il Vaticano e ha preso una deviazione attraversando la città per fermarsi alla basilica di Santa Maria Maggiore, dove si trova l’icona preferita del papa della Madonna e dove lui si reca sempre a pregare dopo una visita all’estero. Non è sceso dall’auto, ma ha dato un mazzo di fiori al cardinale della basilica, affinché lo posasse davanti all’icona di Salus Populi Romani. Il dipinto in stile bizantino su legno è venerato dai romani ed è così importante per Francesco che ha scelto di essere sepolto nella basilica per essere vicino a essa.

Il giro nel centro storico di Roma è avvenuto dopo che Francesco ha fatto la sua prima apparizione in cinque settimane, facendo un cenno di approvazione e una breve benedizione dal balcone dell’ospedale. Centinaia di persone si erano radunate su una splendida mattina di domenica primaverile per salutarlo e dare un primo sguardo a Francesco, che sembrava faticare a respirare. “Vedo questa donna con i fiori gialli. Brava!” ha detto un Francesco visibilmente gonfio con voce affannata. Ha fatto un debole segno della croce prima di essere riportato dentro. I canti di “Viva il papa!” e “Papa Francesco” sono esplosi dalla folla, che includeva anche pazienti che erano stati portati fuori per assistere alla sua breve apparizione.

Il riposo e la convalescenza di Papa Francesco

I medici affermano che Francesco ha bisogno di due mesi di riposo e convalescenza in Vaticano, durante i quali dovrà astenersi dal incontrare grandi gruppi di persone o dal fare sforzi fisici. Tuttavia, hanno detto che dovrebbe essere in grado di riprendere tutte le sue attività normali con il tempo. Il suo ritorno a casa, dopo la più lunga ospedalizzazione dei suoi 12 anni di papato e la seconda più lunga nella storia recente dei papi, ha portato un sollievo tangibile al Vaticano e ai fedeli cattolici che hanno seguito con ansia i 38 giorni di alti e bassi medici, chiedendosi se Francesco ce l’avrebbe fatta. “Oggi sento una grande gioia,” ha detto la dottoressa Rossella Russomando, che era al Gemelli domenica ma non ha trattato Francesco. “È la dimostrazione che tutte le nostre preghiere, tutte le preghiere del rosario da tutto il mondo, hanno portato questa grazia.”

Il reverendo Enzo Fortunato, che dirige un comitato papale dedicato ai bambini, ha detto che era chiaro che Francesco fosse felice di tornare a casa e sicuramente migliorerebbe, soprattutto dopo aver ricevuto così tante cartoline di auguri da parte dei bambini di tutto il mondo. “Se la prima medicina è stata l’affetto dei bambini, la seconda medicina è sicuramente (andare) a casa,” ha detto Fortunato. “Questo accelererà certamente il suo recupero.”

Il saluto dal Gemelli visto anche sui maxischermi in Vaticano

In Vaticano, dove è in corso un Giubileo, i pellegrini hanno acclamato e applaudito quando il saluto di Francesco dal Gemelli è stato trasmesso in diretta sui grandi schermi televisivi in piazza San Pietro. “Per me è stata una grande esperienza emotiva vederlo, perché molte persone stavano aspettando questo momento,” ha detto Suor Luisa Jimènez, una suora dell’Argentina natale di Francesco. Un’altra suora dello stesso ordine, la colombiana Suor Angel Bernal Amparo, ha espresso preoccupazione, dato il suo gonfiore e la difficoltà a parlare. “Non sembrava in buone condizioni,” ha detto. “Non riusciva a (parlare) e ho capito che era per la sua respirazione e, beh, è andato via proprio lì. Ma sono stata felice di vederlo.”

Non sono stati presi provvedimenti speciali presso la Domus Santa Marta, l’hotel del Vaticano dove Francesco vive in una suite di due stanze al secondo piano accanto alla basilica. Avrà ossigeno supplementare e assistenza medica 24 ore su 24, se necessario, anche se il suo medico personale, il dottor Luigi Carbone, ha detto che sperava che Francesco avesse bisogno progressivamente di meno e meno assistenza per la respirazione man mano che i suoi polmoni si riprendono.

Il ricovero del Papa

Il papa argentino, che soffre di una malattia polmonare cronica e che da giovane ha perso parte di un polmone, era stato ricoverato al Gemelli il 14 febbraio dopo che una broncopolmonite si era aggravata. I medici hanno inizialmente diagnosticato un’infezione respiratoria complessa di origine batterica, virale e fungina e poco dopo la polmonite in entrambi i polmoni. Gli esami del sangue hanno mostrato segni di anemia, bassa conta piastrinica e l’inizio di un’insufficienza renale, tutti problemi che si sono risolti dopo due trasfusioni di sangue. I problemi più gravi sono iniziati il 28 febbraio, quando Francesco ha avuto un attacco di tosse acuta e ha inalato vomito, il che ha richiesto l’uso di una maschera di ventilazione meccanica non invasiva per aiutarlo a respirare. Ha avuto altri due episodi respiratori gravi alcuni giorni dopo, che hanno richiesto l’aspirazione manuale di grandi quantità di muco dai suoi polmoni, momento in cui ha iniziato a dormire con la maschera di ventilazione di notte per aiutare i polmoni a liberarsi del fluido accumulato. Non è mai stato intubato e in nessun momento ha perso conoscenza.

I medici hanno riferito che è sempre rimasto vigile e collaborativo, anche se affermano che probabilmente ha perso un po’ di peso a causa di una naturale perdita di appetito. “Purtroppo sì, c’è stato un momento in cui molti dicevano che forse non ce l’avrebbe fatta. E questo è stato doloroso per noi,” ha detto Mario Balsamo, il proprietario di un bar di fronte al Gemelli. “Invece, oggi con la dimissione siamo molto felici che stia bene e speriamo che si riprenda presto e riacquisti le forze.” Il dottor Sergio Alfieri, capo medico e chirurgico al Gemelli che ha coordinato il team medico di Francesco, ha sottolineato che non tutti i pazienti che sviluppano casi così gravi di polmonite doppia sopravvivono, tanto meno vengono dimessi dall’ospedale. Ha detto che la vita di Francesco è stata a rischio due volte, durante le due crisi respiratorie acute, e che in quel momento il papa ha comprensibilmente perso il suo tipico buon umore.

“Ma una mattina siamo andati ad ascoltare i suoi polmoni e gli abbiamo chiesto come stava. Quando ha risposto: ‘Sono ancora vivo,’ abbiamo capito che stava bene e che il suo buon umore era tornato,” ha detto in una conferenza stampa sabato sera. Alfieri ha confermato che Francesco ha ancora difficoltà a parlare a causa dei danni ai polmoni e ai muscoli respiratori. Ma ha detto che tali problemi sono normali, specialmente nei pazienti più anziani, e ha previsto che la sua voce alla fine tornerà. Francesco sta anche continuando a prendere farmaci per trattare un’infezione respiratoria più lieve. Il portavoce del Vaticano Matteo Bruni ha rifiutato di confermare eventi futuri, compreso un incontro programmato l’8 aprile con il re Carlo III o la partecipazione di Francesco ai servizi pasquali alla fine del mese. Ma Carbone ha detto che sperava che Francesco sarebbe stato abbastanza in forma da viaggiare in Turchia a fine maggio per partecipare a un importante anniversario ecumenico. Solo San Giovanni Paolo II ha registrato una degenza più lunga nel 1981, quando trascorse 55 giorni al Gemelli per un intervento chirurgico minore e il trattamento di un’infezione.