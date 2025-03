“Che tipo di fiori erano? Rose gialle, le ho consegnate a un gendarme“. Così Carmela Mancuso, la 79enne di origini calabresi che Papa Francesco ha ringraziato durante il suo ritorno in pubblico dal balcone del Gemelli, da dove oggi è stato dimesso dopo 37 giorni di ricovero.

“Era la prima volta che il Santo Padre si rivolgeva a lei? No, a ogni udienza vedevo l’espressione della sua gioia quando gli portavo i fiori”, spiega la signora Mancuso, raccontando di come spesso lei consegnava un mazzo di rose con un bigliettino al papa in occasione delle udienze, chiedendo la benedizione per se stessa, i suoi cari e per tutti i bambini ricoverati negli ospedali: “La prima volta che gliel’ho regalati gli ho detto che questi fiori erano per lui da parte dei bambini e degli anziani. ‘Per me?’, mi ha risposto. Sì per lei Santo padre! E dalle prime volte ho visto la sua gioia” ha raccontato la signora, che ha concluso: “Oggi mi sono quindi chiesta quale cosa migliore potessi offrirgli”.

