Circa tremila fedeli si sono raccolti nel piazzale del policlinico Gemelli, a Roma, per assistere al breve saluto di Papa Francesco da uno dei balconcini dell’ospedale, dal quale è stato finalmente dimesso dopo quasi quaranta giorni di ricovero. Era la prima volta che il Santo Padre tornava a farsi vedere in pubblico da molto tempo. Proprio per questo, i presenti non hanno nascosto l’emozione e l’entusiasmo nel poter ascoltare di persona le parole di ringraziamento del pontefice. Per lui messaggi di stima e amore da parte di tutto il mondo. Pochi minuti dopo Bergoglio ha lasciato il Gemelli per tornare nella sua residenza di Santa Marta in Vaticano, dove lo attende una lunga convalescenza.

