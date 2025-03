Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli a bordo di una Fiat 500 bianca, diretto in Vaticano. Bergoglio poco prima si era affacciato dal balcone dell’ospedale per salutare i fedeli. Il Santo Padre era ricoverato da 38 giorni per problemi respiratori e proseguirà la convalescenza nella residenza Santa Marta.

