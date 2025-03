Ha salutato le persone il Papa rientrando in auto a Casa Santa Marta dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli. Tra loro la signora Stefania, che abita accanto alla Porta del Perugino, da cui Bergoglio ha fatto il suo ingresso per tornare in Vaticano. “L’ho visto molto provato, gli ho semplicemente detto bentornato. Siamo felici che sia tornato. Preghiamo tutti perché si riprenda“, ha detto la donna.

