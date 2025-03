Cresce l’attesa nel piazzale del policlinico ‘Agostino Gemelli’, a Roma, per il ritorno in pubblico di Papa Francesco. In occasione dell’angelus domenicale, infatti, il pontefice si affaccerà da uno dei balconi dell’ospedale per un breve saluto e una benedizione ai fedeli. Sono già diverse centinaia le persone che si sono raccolte all’esterno dell’ospedale capitolino. Nella giornata di oggi il Santo Padre verrà finalmente dimesso e farà ritorno a Santa Marta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata