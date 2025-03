Briefing oggi sulla sua situazione di salute. Dovrà fare due mesi di convalescenza

Briefing dei medici del Gemelli per la situazione di salute di Papa Francesco oggi, sabato 22, alle 18. Annunciate le dimissioni di Bergoglio domani, il Papa tornerà a Santa Marta. Il Papa è ricoverato dal 14 febbraio.

“La buona notizia che tutto il mondo aspetta: domani il Santo Padre viene dimesso, torna a Santa Marta”. A dare l’annuncio è il professore Sergio Alfieri durante il briefing con la stampa dal Policlinico Gemelli.

Quella di Papa Francesco “è una dimissione protetta, con una convalescenza di almeno due mesi”. Lo ha spiegato Luigi Carbone, medico di Bergoglio, nel corso del briefing con la stampa dal Gemelli. I medici hanno fatto anche sapere che il Papa “non è mai stato intubato” “è stato sempre vigile” anche se sono stati “due gli episodi in cui è stato in pericolo di vita”. “Il Santo Padre non è mai stato intubato, è stato sempre vigile” anche se sono stati “due gli episodi in cui è stato in pericolo di vita”.

“Non ha avuto il Covid” e “non ha il diabete” dicono i medici. “Non c’è più la polmonite bilaterale, è stata risola” ma “il virus polimicrobico permane, ecco perché occorrono due mesi di convalescenza”. “Per la completa guarigione ci vorrà del tempo”.

Il Papa “era contentissimo delle dimissioni”

“I medici lo dimettono dal Gemelli prescrivendo riposo e una convalescenza di due mesi e sconsigliano incontri di gruppi e grandi sforzi”. Lo ha spiegato il professore Sergio Alfieri, consigliando di evitare anche incontri con persone che “hanno bambini piccoli” per evitare eventuali virus. “Aiutiamolo anche noi”, ha aggiunto. “Quando ha saputo delle dimissioni? Era contentissimo, era da almeno 3-4 giorni che chiedeva quanto poteva tornare a casa”.

Per Pasqua “valuteremo miglioramenti”

“Pasqua? La Pasqua ci sarà, è chiaro che si valuteranno i miglioramenti e, sulla base dei miglioramenti, si prenderanno le decisioni più opportune” hanno detto i medici.

“Il Santo Padre verra dimesso nella giornata di domani perché in condizioni cliniche ormai stabili da due settimane con la prescrizione di terminare parzialmente la terapia farmacologica e la raccomandazione molto importante del riposo e di una convalescenza per almeno due mesi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata