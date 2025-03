Dopo l’imprevista tappa a Santa Maria Maggiore dove il Pontefice si è raccolto pochi minuti in preghiera e ha consegnato a Sua Eminenza il Cardinale Makrickas dei fiori da porre davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani, Papa Francesco è rientrato in Vaticano per recarsi a Santa Marta dove resterà in convalescenza, come dichiarato dai medici del Gemelli, per almeno due mesi. Il Santo Padre è apparso dimagrito e nel tragitto in auto ha dovuto far ricorso ai naselli per l’ossigeno.

