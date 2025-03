Il Pontefice è ricoverato da più di un mese in seguito a una polmonite bilaterale

Papa Francesco tornerà domani, domenica 23 marzo, a farsi vedere in pubblico, a più di un mese dal suo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a una polmonite bilaterale: il Pontefice ha intenzione di affacciarsi da una finestra dell’ospedale per un saluto e una benedizione ai fedeli, al termine dell’Angelus che verrà distribuito in forma scritta come nelle scorse settimane. Lo rende noto la Sala Stampa Vaticana.

Il #Papa ha intenzione di affacciarsi domani dal #Gemelli poco dopo le 12.00 per un saluto e per impartire la benedizione. Il testo dell’#Angelus sarà diffuso come le scorse domeniche. — Vatican News (@vaticannews_it) March 22, 2025

