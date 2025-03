Il cardinale ritenuto molto vicino al Pontefice: "Ora fa fatica a parlare, ma lo stato del suo organismo è come prima"

Restano stabili con piccoli miglioramenti le condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. “I giorni di Papa Francesco sono trascorsi tra terapia farmacologica, fisioterapia motoria e respiratoria, preghiera e attività lavorativa. La condizione medica resta stabile con alcuni piccoli miglioramenti motori e sugli scambi gassosi”, fa sapere la sala stampa della Santa Sede. Anche questa domenica, così come le scorse, l’Angelus del Pontefice dovrebbe essere diffuso tramite un testo scritto.

La @HolySeePress aggiorna sulle condizioni di salute di #PapaFrancesco: la situazione rimane stabile, sospeso l’uso della maschera di notte e ridotto l’ossigeno di giorno. Il Pontefice ha proseguito le terapie e si è dedicato a preghiera e lavorohttps://t.co/OqvWiw9dGb — Vatican News (@vaticannews_it) March 21, 2025

Cardinal Fernandez: “Il Papa non si dimette, ma la sua vita cambierà”

Intanto il cardinale Victor Manuel Fernandez, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e considerato molto vicino al Papa, ha escluso l’ipotesi che Francesco possa dimettersi dal ruolo di Pontefice. “Non credo. La vita del Papa dovrà cambiare certamente, ma non so dire i dettagli. Inizia una nuova tappa, ma lui è un uomo di sorprese. So che sarà fecondo per il mondo. So che fisicamente sta bene, ma ora ci vuole una riabilitazione perché dopo tanto tempo, con l’ossigeno ad alti flussi, si secca tutto e fa fatica a parlare, ma lo stato generale del suo organismo è come prima”, ha detto Fernandez a a margine della presentazione di ‘Viva la Poesia’ (testo di Papa Francesco a cura di padre Antonio Spadaro) a Roma. Il porporato ha aggiunto, sulle possibili tempistiche dell’uscita di Bergoglio dal Gemelli: “I medici vogliono essere sicuri al 100% perché lui ha il suo modo di vivere, vuole spendersi tutto”. E ha dato un retroscena sulla decisione di Bergoglio per il ricovero, affermando che “è stato convinto da alcuni amici“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata