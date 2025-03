La sala stampa vaticana: "Nessuna informazione viene data con tanto anticipo". La visita dei reali al Santo Padre dovrebbe tenersi l'8 aprile

La sala stampa della Santa Sede non conferma né smentisce la possibile udienza privata di Papa Francesco con i reali inglesi, Re Carlo III e la Regina Camilla, che secondo quanto comunicato da Buckingham Palace dovrebbe tenersi il prossimo 8 aprile. Dal Vaticano si riferisce che “nessuna informazione in relazione alle visite viene data con tanto anticipo, in genere le notizie vengono date a ridosso degli eventi“. La sala stampa sottolinea che “queste visite vengono pianificate con grande anticipo e magari questo anticipo può essere stato anche prima del ricovero. La visita dei reali ha una sua articolazione e non è in programma solo la visita del Papa”.

Re Carlo e il Papa, il comunicato dei reali inglesi

Lunedì sera, in un comunicato diffuso sul sito della famiglia reale inglese, Buckingham Palace aveva fatto sapere che, nell’ambito della visita di Carlo e Camilla in Italia, “martedì 8 aprile, la coppia reale visiterà la Santa Sede per unirsi a Papa Francesco nelle celebrazioni del Giubileo del 2025. Il Re e la Regina avranno un’udienza con Sua Santità“.

Fonte reali: “Preghiere affinché la salute del Papa consenta visita”

I media britannici, citando Buckingham Palace, hanno poi confermato che la visita di Stato dei reali inglesi in Vaticano è ancora prevista, nonostante il perdurare delle cattive condizioni di salute del Santo Padre. Descrivendo i dettagli dell’incontro programmato, un portavoce del Palazzo Reale ha dichiarato che “martedì 8 aprile, chiaramente subordinatamente alla salute di Papa Francesco, le Loro Maestà visiteranno la Santa Sede per unirsi” al Pontefice “nella celebrazione del Giubileo del 2025”. Una fonte di Buckingham Palace – citata da Sky News – ha dichiarato che i Reali hanno espresso le loro “speranze e preghiere affinché la salute di Papa Francesco consenta lo svolgimento della visita“, sebbene, se necessario, possano essere apportate modifiche. Buckingham Palace ha confermato anche che re Carlo ha scritto privatamente al pontefice da quando è stato ricoverato in ospedale a febbraio.

