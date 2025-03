Nell’ambito delle celebrazioni del 12esimo anno del suo Pontificato, Papa Francesco ha inviato alle autorità della Cattedrale di Buenos Aires un prestigioso premio ricevuto dall’ex presidente Usa Joe Biden, che sarà esposto nel museo della chiesa nella capitale argentina. La Presidential Medal of Freedom with Distinction, la Medaglia della Libertà, è la più alta onorificenza civile conferita dagli Stati Uniti. L’ex capo della Casa Bianca Joe Biden ha assegnato il riconoscimento al Pontefice l’11 gennaio nel corso di una telefonata, che ha sostituito un incontro programmato a Roma annullato a causa degli incendi che stavano colpendo la California. La Medaglia Presidenziale della Libertà viene conferita a coloro che hanno dato un contributo straordinario alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace nel mondo o ad altri significativi sforzi sociali, pubblici o privati. Bergoglio è stato eletto il 13 marzo 2013 come 266° Papa, il primo latinoamericano nella storia della Chiesa cattolica, dopo le dimissioni di Papa Benedetto XVI.

