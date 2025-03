“Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, sta riposando”. È quanto ha comunicato la sala stampa della Santa Sede in merito alle condizioni del Pontefice, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. I medici hanno riferito che le condizioni di Bergoglio sono rimaste stabili per oltre una settimana, senza febbre né crisi respiratorie e con buoni livelli di ossigeno nel sangue. Questo dimostrerebbe che sta rispondendo bene alla terapia, ma la prognosi resta riservata. Fonti vaticane riferiscono che, per quanto riguarda la possibilità di un ritorno di Papa Francesco a Santa Marta, “è presto” per parlare di un suo rientro in Vaticano, nonostante i lievi miglioramenti degli ultimi giorni.

