Il pontefice al 25esimo giorno di ricovero al Policlinico 'Gemelli'. Possibile medico bollettino a giorni alterni

“Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, sta riposando”. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di Papa Francesco giunto al 25esimo giorno di ricovero al Policlinico ‘Gemelli’ di Roma.

Pur nella fragilità di un quadro ancora complesso, persiste la situazione di stabilità delle condizioni di salute del Santo Padre. Il Pontefice continua le terapie, così come la fisioterapia respiratoria e motoria. Nella giornata di domenica Bergoglio, dopo aver partecipato alla messa, si è anche collegato in video per seguire gli esercizi spirituali della Quaresima della Curia Romana. Il Santo Padre non è apparso sullo schermo, ma ha seguito da remoto le attività svolte in Aula Nervi.

Nonostante la degenza, il Papa continua comunque a lavorare ricevendo nella sua stanza d’ospedale il Cardinale Parolin e il Sostituto per gli Affari Generali Pena Parra, che lo hanno aggiornato sulla situazione della Chiesa nel mondo.

Per Pontefice fisioterapia motoria ed esercizi spirituali

Il Papa ha ripreso le terapie, continua la fisioterapia motoria e quella respiratoria. Stamattina ha seguito gli esercizi spirituali della Curia Romana. Lo si apprende dalla sala stampa della Santa Sede. Per quanto riguarda l’ossigenazione prosegue lo schema degli ultimi giorni con alti flussi il giorno e ventilazione meccanica non invasiva la notte.

In situazione di stabilità possibile bollettino a giorni alterni

In una situazione di stabilità è possibile ipotizzare un bollettino medico sulle condizioni di Papa Francesco a giorni alterni. Lo si apprende da fonti vaticane. Le stesse fonti specificano anche che la dieta che sta seguendo il Pontefice in questi giorni comprende anche cibi solidi.

Fonti vaticane, presto per ipotesi rientro a Santa Marta

Per quanto riguarda la possibilità di un ritorno di Papa Francesco a Santa Marta fonti vaticane fanno sapere che “è presto” per parlare di un rientro in Vaticano del Pontefice, nonostante i lievi miglioramenti degli ultimi giorni.

Papa informato di alluvione in Argentina e vicino a gente

Il Papa è informato dell’alluvione che ha colpito l’Argentina nelle scorse ore ed è vicino, con le preghiere, alle sofferenze delle persone a Baia Blanca. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede.

