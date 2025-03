Papa Francesco ancora ricoverato al Gemelli. I medici hanno affermato che c’è una “buona risposta alla terapia.” Tuttavia, il commento sul suo stato di salute rimane “cauto”, il che significa che non è ancora fuori pericolo. In sua assenza, le attività quotidiane del Vaticano sono proseguite, insieme alle celebrazioni per l’Anno Santo, il Giubileo che si tiene ogni venticinque anni e attira milioni di pellegrini a Roma. Domenica, il cardinale canadese Michael Czerny, vicino a Francesco, ha celebrato la Messa del Giubileo per i volontari, al posto del papa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata