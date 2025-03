“Liberare le donne dai condizionamenti che le spingono a non dare alla luce il proprio figlio è un principio di rinnovamento della società civile. È sotto gli occhi di tutti, infatti, come oggi la società sia strutturata sulle categorie del possedere, del fare, del produrre, dell’apparire”. E’ quanto scrive Papa Francesco in un messaggio preparato per i partecipanti al pellegrinaggio del Movimento per la Vita, e pronunciato dal Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, nel corso della Santa Messa nella Basilica Vaticana. “Il vostro impegno, in armonia con quello di tutta la Chiesa, indica una progettualità diversa, che pone al centro la dignità della persona e privilegia chi è più debole”, conclude Parolin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata